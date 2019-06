Tunisie : Les présidents des groupes parlementaires ne parviennent pas à des accords sur les candidats à l’Instance de la bonne gouvernance

Réunis, ce mercredi, les présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ne sont pas parvenus à des accords sur les candidats à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Selon le président du bloc démocrate, Salem Labiadh il a été convenu de tenir une réunion de consensus lundi prochain.

Initialement prévue ce mercredi, la séance plénière pour l’élection des membres de l’instance a été reportée à défaut de consensus sur la question.

L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est une instance constitutionnelle dont les membres sont élus par une majorité des deux tiers des députés, soit 145 voix.

Trente six (36) personnes ont présenté leur candidature pour être membres de l’Instance dans les différentes catégories requises: justice judiciaire (4), justice financière (1), justice administrative (2), avocats (7), expertise comptable et audit (3), spécialistes de sciences sociales (3), experts en fiscalité ou contrôle administratif et financier (9), médias et communication (5), membres d’associations et organisations de la société civile actives dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption (2).

Selon l’article 35 de la loi organique portant création de l’Instance, le conseil de l’Instance regroupe neuf membres pour un mandat de 6 ans.