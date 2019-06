Tunisie : Le ministère de la Santé appelle à se protéger contre la canicule

Le ministère de la Santé a souligné lundi la nécessité de se protéger contre la hausse des températures pendant la saison estivale pour éviter les effets indésirables de l’exposition aux rayons solaires.

Dans un communiqué publié lundi 17 juin, le ministère a mis en garde contre la hausse attendue des températures en Tunisie qui pourraient provoquer quelques problèmes sanitaires comme les coups de soleil et la déshydratation notamment chez les personnes âgées, les enfants, les bébés, les femmes enceintes et les malades chroniques.

Le ministère a souligné la nécessité de fermer les fenêtres pendant la journée et d’aérer les chambres pendant la nuit, de se doucher à l’eau tiède, de mettre une serviette humide sur la tête et se rafraîchir le visage et le cou à l’eau froide.

Il recommande également de boire des quantités suffisantes d’eau (pas moins d’un litre et demi par jour) même en l’absence de soif tout en évitant les boissons sucrées, les cafés et le thé.

Il convient également d’éviter la baignade et l’exposition aux rayons solaires entre 11h et 16h, de porter un chapeau sur la tête, des lunettes solaires et des habits de couleur claire et en coton.

Par ailleurs, le ministère recommande de consulter le médecin le plus proche en cas de complications sanitaires (vomissements, maux de tête, fièvre ou tensions musculaires notamment chez les enfants et les personnes âgées).

La même source a indiqué que les personnes atteintes de coup de soleil doivent être installées dans des pièces froides, leur enlever les habits collants, les aider à boire de l’eau et les rafraîchir en leur mettant des serviettes humides sur la tête mettant l’accent sur l’importance de visiter les personnes âgées qui habitent seules pour s’assurer de leur état de santé.