Palmarès du Festival du Cinéma Tunisien

La seconde édition du Festival du Cinéma Tunisien a révélé, samedi soir, à la salle de l’Opéra, son palmarès en présence du ministre des affaires culturelles Mohamed Zine El Abidine, de plusieurs personnalités politiques et artistes de la scène tunisienne. Rendant hommage au cinéma tunisien et à ses créateurs, 35 films tunisiens produits entre 2018 et 2019 ont été en lice dans cette deuxième édition.

Les films “Fatwa” de Mahmoud Ben Mahmoud (4 prix), “Dachra ” d’Abdelhamid Bouchnak (4 prix) et ” Regarde-moi ” de Nejib Belkhadhi (4 prix) ont été les plus distingués au cours de cette seconde édition (10-15 juin 2019) dont voici le palmarès :

Dans la section Longs Métrages :

– Prix de la meilleure œuvre : Nejib Belkadhi pour ” Regarde-moi ”

– Prix du meilleur réalisateur : Abdelhamid Bouchnak pour ” Dachra ”

– Meilleure production : Ibrahim Letaief pour ” Porto Farina ”

– Meilleur scénario : Mahmoud Ben Mahmoud pour ” Fatwa ”

– Meilleure actrice : Yasmine Dimassi pour ” Dachra ”

– Meilleur acteur : Ex aequo Ahmed Hafiene dans ” Fatwa ” et Nidhal Saadi pour ” Regarde-moi ”

– Meilleur second rôle féminin : Ex aequo Sarah Hanachi dans ” Fatwa ” et Mona Mejri dans ” Weldi ” de Mohamed Ben Attia

– Meilleur second rôle masculin : Mohamed Sayari dans ” Porto Farina ”

– Meilleure musique : Selim Ben Salah pour le film ” Regarde-moi ”

– Meilleur costume : Basma Dhaouadi pour le film ” Porto Farina ”

– Meilleur montage pour Ghalia Lacroix et Malek Chatta pour le film ” Regarde-moi ”

– Meilleur décor : Rahma Bjéoui pour le film ” Fatwa ”

– Meilleure image : Hatem Nechi pour le film ” Dachra ”

– Meilleur Son : Aimen Toumi pour le film ” Dachra ”

– Prix honorifique/ Prix de la diaspora : le prix a été attribué à l’actrice tunisienne Aicha Ben Ahmed

Dans la section Court-métrage:

– Prix du meilleur court métrage : ” Brotherhood ” de Meryam Joobeur

– Prix du meilleur film d’animation : ” La symphonie de la vie ” de Mustapha Taieb

– Prix spécial du jury : ” La pastèque du Cheikh ” de Kaouther Ben Hania

Dans la section Films Documentaires:

– Prix spécial du jury : ” Subutex ” de Nasreddine Shili

– Prix de la meilleure conception documentaire : ” La voie normale ” d’ Erige Sehiri

– Prix du meilleur documentaire : ” Girl of the moon ” de Hiba Dhaouadi

Le jury a tenu à attribuer une mention spéciale à deux films documentaires à savoir ” Thirsty Tunisians ” de Ridha Tlili et ” Ghzela ” de Hajer Nefzi.

A la clôture de la cérémonie, le ministre des affaires culturelles Mohamed Zinelabidine a tenu à souligner l’intérêt accru accordé par l’Etat en vue de soutenir la production cinématographique tunisienne en annonçant que des discussions autour de la prime de la production cinématographique sont en cours pour doubler la subvention accordée au cinéma de 4 millions de dinars à 8 millions de dinars.