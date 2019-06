Tunisie : Perturbation et coupure dans la distribution de l’eau à Lafayette et aux cités “jardins”, El Khadra et olympique

Une panne est survenue au niveau du canal principal de distribution de l’eau au niveau de l’avenue Taieb Mhiri, à Tunis, ce qui a entraîné une perturbation et une coupure dans l’approvisionnement en eau potable à Lafayette et aux cités “jardins”, El Khadra et olympique, annonce la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) dans un communiqué publié samedi.

L’approvisionnement en eau devrait reprendre progressivement, durant la nuit du samedi 15 juin au dimanche 16 juin, indique la société.