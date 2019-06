Tunisie : Grâce à Omnyati, Yossr défile à la soirée de l’Europe

Grâce à l’Association Omnyati, cette association dont la vocation est de réaliser les rêves et les vœux les plus chers des enfants malades, Yossr, une belle jeune fille atteinte d’une grave maladie a pu réaliser vendredi 14 juin son rêve d’être mannequin. Grâce à l’Association Omnyati, cette association dont la vocation est de réaliser les rêves et les vœux les plus chers des enfants malades, Yossr, une belle jeune fille atteinte d’une grave maladie a pu réaliser vendredi 14 juin son rêve d’être mannequin.

Habillée par Ali Karoui, le grand styliste modéliste tunisien baptisé par Paris-Match, couturier des stars, Yossr a été le clou du défilé tenu dans le prestigieux lieu historique : les Thermes d’Antonin et ce, dans le cadre des soirées organisées en marge de la semaine de l’Europe (Soirée diplomatique). Aérienne et gracieuse, habillée d’une superbe robe rouge, elle a séduit l’assistance par son charme et sa beauté et l’a émue lorsque trébuchant, elle a éclaté en sanglots!

Qu’à cela ne tienne Yosr, les meilleurs mannequins du monde trébuchent un jour ou l’autre sur le podium. Cela rappelle à l’assistance que ce ne sont pas de très beaux automates qui défilent mais des êtres en chaire et en os !

Espérons que du stade de mannequin en herbes que tu es maintenant, tu passeras à celui de mannequin professionnel et tu pourras défiler autant que tu veux.

A.B.A