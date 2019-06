Ligue 1 (26e journée) : Résultats et classement final

Résultats et classement final à l’issue des rencontres de la 26e et dernière journée de la Ligue 1 professionnelle de football disputée samedi :

Les résultats

A Radès :

Espérance ST – CA Bizertin 1-2

A Sousse :

Etoile du Sahel – Club Africain 2-0

A Sfax (huis clos):

CS Sfaxien – US Ben Guerdane 2-0

A Gabès :

AS Gabès – JS Kairouan 3-3

A Monastir :

US Monastir – Stade Gabésien 0-2

A Hammam-lif :

CS Hammam-Lif – Stade Tunisien 3-1

A Kébili :

ES Metlaoui – US Tataouine 3-1

Classement: Pts J G N P Bp Bc DB

1- ES Tunis 56 26 17 5 4 37 15 22 Champion

2- ES Sahel 54 26 15 9 2 40 17 23

3- CS Sfaxien 52 26 14 10 2 34 15 19

4- US Ben Guerdane 38 26 10 8 8 22 21 1

5- Club Africain 37 26 11 4 11 22 24 -2

6- C A. Bizertin 35 26 10 8 8 31 27 4

7- US Monastirienne 31 26 8 7 11 30 30 0

8- US. Tataouine 31 26 7 10 9 30 39 -9

9- ES. Métlaoui 30 26 7 9 10 22 26 -4

10- Stade Tunisien 28 26 7 7 12 27 36 -9

11- JS Kairouanaise 26 26 6 8 12 20 32 -12

12- CS Hammam-Lif 25 26 5 10 11 17 23 -6

13- Stade Gabésien 23 26 6 8 12 22 30 -8

14- AS Gabès 19 26 4 7 15 23 42 -19 (Relégués en L2)

NB: Le Stade Gabésien et l’AS Gabès sont relégués en Ligue 2. L’Espérance de Tunis (champion) et l’Etoile du Sahel (2e) disputeront la Ligue des champions.

Le CS Sfaxien (3e) et l’US Ben Guerdane (4e) disputeront la Coupe de la Confédération.