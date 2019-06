Ligue 1 (26e journée) : le programme

Programme et arbitres de la 26e et dernière journée de la Ligue 1 professionnelle de football prévue samedi 15 juin à partir de 16h00.

Le programme

A Radès :

Espérance ST – CA Bizertin Ar: Dorsaf Ganouati

A Sousse :

Etoile du Sahel – Club Africain Ar: Mohamed Maarouf

A Sfax (huis clos):

CS Sfaxien – US Ben Guerdane Ar: Aymen Nasri

A Gabès :

AS Gabes – JS Kairouan Ar: Mahmoud Ksiaa

A Monastir :

US Monastir – Stade Gabésien Ar: Slim Belkhouas

A Hammam-lif :

CS Hammam-Lif – Stade Tunisien Ar: Yosri Bouali

A Kébili :

ES Metlaoui – US Tataouine Ar: Walid Mansri