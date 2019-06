Copa America 2019 : Calendrier des matches , à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le coup d’envoi de la 46e édition de la Copa America se déroulera au Brésil. Elle débutera le 14 juin 2019 et terminera le 7 juillet prochain

Le calendrier complet de la Copa América 2019

Samedi 15 juin

Brésil – Bolivie (Groupe A), à 02h30 sur beIN Sports 1

Venezuela – Pérou (Groupe A), à 21h sur beIN Sports 1

Dimanche 16 juin

Argentine- Colombie (Groupe B), à 00h sur beIN Sports 1

Paraguay – Qatar (Groupe B), à 21h sur beIN Sports 1

Lundi 17 juin

Uruguay -Équateur (Groupe C), à 00h sur beIN Sports 1

Mardi 18 juin

Japon – Chili (Groupe C), à 01h sur beIN Sports 1

Bolivie- Pérou (Groupe A), à 23h30 sur beIN Sports 2

Mercredi 19 juin

Brésil – Venezuela (Groupe A), 02h30 sur beIN Sports 1

Colombie – Qatar (Groupe B), à 23h30 sur beIN Sports 1

Jeudi 20 juin

Argentine – Paraguay (Groupe B), à 02h30 sur beIN Sports 1

Vendredi 21 juin

Uruguay – Japon (Groupe C), à 01h sur beIN Sports 1

Samedi 22 juin

Équateur -Chili (Groupe C), à 01h sur beIN Sports 1

Bolivie – Venezuela (Groupe A), 21h sur beIN Sports MAX 4

Pérou – Brésil (Groupe A), 21h sur beIN Sports 2

Dimanche 23 juin

Qatar – Argentine (Groupe B), à 21h sur beIN Sports 2

Colombie- Paraguay (Groupe B), à 21h sur beIN Sports MAX 4

Mardi 25 juin

Chili – Uruguay (Groupe C), à 01h sur beIN Sports 2

Équateur – Japon (Groupe C), à 01h sur beIN Sports 1

Vendredi 28 juin 2019

Quart de finale : 1er du Groupe A – 3ème du Groupe B ou C, à 02h30 sur beIN Sports 1

Vendredi 28 juin 2019

Quart de finale : 2ème du Groupe A – 2ème du Groupe B, à 21h sur beIN Sports 2

Samedi 29 juin 2019

Quart de finale : 1er du Groupe B – 2ème du Groupe C, à 01h sur beIN Sports 1

Samedi 29 juin 2019

Quart de finale : 1er du Groupe C – 3ème du Groupe A ou B, à 21h sur beIN Sports 2

Mercredi 3 juillet 2019

1er du Groupe A ou 3ème du Groupe B ou C – 2ème du Groupe A ou 2ème du Groupe B, 02h30 sur beIN Sports 1

Jeudi 4 juillet 2019

1er du Groupe B ou 2ème du Groupe C- 1er du Groupe C ou 3ème du Groupe A ou B 02h30 sur beIN Sports 1

Samedi 6 juillet 2019 Match pour la troisième place à 21h sur beIN Sports 2

Dimanche 7 juillet 2019 Finale à 22h sur beIN Sports 1