Classement FIFA : La Tunisie gagne trois places (25e) et se rappoche du Sénégal, leader continental

La Tunisie a gagné trois places dans le classement FIFA publié vendredi se hissant ainsi à la 25e place mondiale derrière l’Ukraine et se rapprochant du Senégal, leader continental en a gagné une, passant de la 23ème à la 22e position.

Cette progression des Aigles de Carthage rappelle-t-on, qui se préparent pour la Coupe d’Afrique des nations Egypte 2019 où ils évolueront dans le groupe E aux cotés de l’Angola, du Mali et de la Mauritanie, intervient à la faveur des deux succès en amical sur l’Irak (2-0) le 7 juin dernier à Radès et la Croatie, vice-championne du monde (2-1) le 11 juin à Vara?din, qui a perdu une place (6e).

L’Angola, premier adversaire des Tunisiens à la CAN le 24 juin, a perdu 3 places (123e mondial), tandis que le Mali (deuxième adversaire le 28 juin) en a gagné trois 3 (62e). Pas de changement pour la Mauritanie qui va disputer sa première CAN et affrontera la sélection nationale le 2 juillet lors de l’ultime journée du premier tour, qui reste à la 102e position.

En haut du tableau, la Belgique est toujours en tête et a accru son avance sur la France (2ème, inchangé) graace à ses victoires sur le Kazakhstan et à l’Ecosse dans les qualifications pour l’EURO 2020.

Le Brésil et l’Angleterre conservent leur troisième et quatrième places, tandis que c’est le Portugal, vainqueur de la Ligue des Nations, qui va faire la bonne affaire en intégrant le Top 5, de même que les Pays-Bas (14ème, plus 2), battus en finale.

Un trio d’anciens champions du monde aborde lui aussi l’été avec le sourire, puisque l’Espagne (7ème, plus 2), l’Allemagne (11ème, plus 2) et l’Italie (14ème, plus 3) profitent de leurs bons résultats dans les qualifications pour l’EURO pour gagner quelques places.

Le prochain classement sera publié le 25 juillet prochain

Classement pts

1. Belgique 1746

2. France 1718

3. Brésil 1681

4. Angleterre 1652

5. Portugal 1631

6. Croatie 1625 (-1)

7. Espagne 1617 (+2)

8. Uruguay 1615 (-2)

9. Suisse 1605 (-1)

10. Danemark 1589

11. Allemagne 1582

-. Argentine 1582

13. Colombie 1580 (-1)

14. Italie 1569 (+3)

14. Pays-Bas 1569 (2)

16. Chili 1561 (-1)

17. Suède 1558 (-3)

18. Mexique 1557

19. Pologne 1550 (+1)

20. Iran 1518 (+1)

21. Pérou 1516

22. Sénégal 1515 (+1)

23. Pays de Galles 1514 (-4)

24. Ukraine 1513 (+3)

25. Tunisie 1501 (+)3

26. Autriche 1498 (+8)

27. Roumanie 1497 (-2)

28. Irlande du Nord (+5)

-. Japon 1496 (-2)

30. Etats-Unis 1495 (-6).

….