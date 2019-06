Tunisie : Bizerte Le projet du complexe sportif et de jeunesse de Dh’har El Kodia lancé début 2020

Le coup d’envoi des travaux de la première partie du complexe sportif et de jeunesse de la région populaire Dh’har El Kodia, de la délégation de Bizerte Nord, programmé dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, sera donné lors du premier trimestre de l’année 2020, ont assuré, mercredi, les experts et consultants de l’agence de coopération allemande (GIZ).

Lors d’une séance de travail tenue ce mercredi au siège du gouvernorat de Bizerte, les experts ont précisé que la première partie du projet consiste en l’aménagement d’un stade de mini-foot de haut niveau dont les études sont en cours de finalisation.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a indiqué que le conseil régional a mis le terrain consacré au projet à la disposition des parties concernées tout en s’engageant à se lancer dans le projet de la salle omnisports.

“Le complexe sportif et de jeunesse sera le premier du genre à l’échelle régionale et nationale puisqu’il est destiné aux sports et activités civiles et scolaires ainsi qu’aux clubs et associations sportives de la police”, a ajouté Gouider.

Le gouverneur ajoute qu’un autre projet sera lancé dans les prochains jours concernant les travaux d’aménagement de terrains de quartier dans les zones voisines comme la cité Al Bhira, dans le cadre du programme de développement intégré, à côté d’autres travaux programmés dans les domaines du sport et de jeunesse, dans le reste des quartiers populaires.