Béji Caïd Essebsi : l’élection de la Tunisie membre non-permanent du Conseil de sécurité atteste de la confiance

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a adressé, vendredi, un message au ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui à la suite de l’élection de la Tunisie, par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, au poste de membre non-permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021.

Dans ce message, le président de la République exprime ses profonds remerciements au ministre des Affaires étrangères et à la famille diplomatique tunisienne “pour leurs efforts et leur persévérance ayant été couronnés par l’élection de la Tunisie à ce poste important pour la quatrième fois”.

Un poste qui permet à la Tunisie de continuer son action au service de la paix et de la sécurité internationale conformément aux objectifs de l’organisation des Nations Unies et des constantes de sa politique extérieure, ajoute le chef de l’Etat.

L’élection de la Tunisie au poste de membre non-permanent dans l’un des plus importants organes de l’organisation onusienne: le Conseil de Sécurité, atteste de la confiance et du respect dont elle bénéficie auprès de la communauté internationale et consacre de nouveau la place qui lui échoit sur la scène régionale et internationale, souligne Caïd Essebsi dans le message.

Béji Caïd Essebsi cite à cet égard l’organisation réussie du 30ème Sommet arabe fin mars 2019 à Tunis et le choix de la Tunisie pour abriter le Sommet de la Francophonie en 2020 pour la première fois dans l’histoire du pays.

Les succès diplomatiques de la Tunisie, ajoute Caïd Essebsi, témoignent une fois encore de la bonne réputation dont elle jouit dans son environnement régional et auprès de ses partenaires, et constitue une reconnaissance pour le rôle actif et efficient de la diplomatie tunisienne dans la consécration des principes de la paix, de la justice, de la coopération et de la solidarité.

Une consécration, insiste le chef de l’Etat, qui attribue à la famille diplomatique, la responsabilité d’aller de l’avant pour gagner les paris liés à l’intérêt supérieur de la nation.

Tout en affirmant avoir suivi avec un grand intérêt et beaucoup de fierté l’élection de la Tunisie par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, au poste de membre non-permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021 et avec un score honorable, Caïd Essebsi souligne la justesse des orientations de la politique extérieure de la Tunisie qui lui ont valu le respect et la réussite au plan international.

Ce qui commande, a-t-il dit, à tous les tunisiens de soutenir les orientations diplomatique de leur pays, en particulier, en cette étape cruciale de son histoire et face aux développements complexes et aux mutations à l’échelle régionale et internationale.

Il y a lieu, a conclu, Caïd Essebsi de mobiliser tous les potentiels au plan national pour défendre les intérêts de la Tunisie et lui permettre de s’acquitter au mieux de son rôle et de relever les défis qui se posent.