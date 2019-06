Tunisie : Le conseil des universités dénonce les actes de violence commis par les adhérents d’ IJABA

Le conseil des universités a dénoncé mardi les actes de violences verbales et physiques commis par des adhérents d’IJABA contre des responsables, enseignants et fonctionnaires dans plusieurs établissements universitaires à l’instar des événements survenus, recemment à l’école des ingénieurs de Sousse, à l’université de Carthage, à l’institut supérieur de Gestion de Bizerte, à l’école supérieure de commerce à Sfax, réfutant les allégations mensongères et calomnieuses relayées par les médias et les réseaux sociaux.

Le conseil a dans un communiqué publié mardi, fait part de son soutien à tous ceux qui ont été victimes de violence parmi les enseignants, responsables, et fonctionnaires, alors qu’ils accomplissaient leur devoir au sein des établissements universitaires.

Il a appelé les personnes qui ont été victimes de violences physiques, de menaces ou de diffamation à informer l’administration et à déposer une plainte auprès des autorités judiciaires afin de poursuivre les contrevenants par voie administrative et judiciaire, incitant les responsables des établissements universitaires à faire face à toutes les formes de violence et de menaces et à protéger les étudiants et l’espace universitaires, lit-on dans le communiqué.

Les conseil des universités a également appelé les enseignants et responsables des établissements universitaires à faire preuve de retenue et d’éviter les provocations et les rumeurs afin que l’année universitaire se poursuive dans les meilleurs conditions.