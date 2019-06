Hamma Hammami : Les libertés demeurent encore menacées en Tunisie

Le porte-parole officiel du Front Populaire Hamma Hammami a estimé que les libertés en Tunisie demeurent encore menacées et que la défense des libertés individuelles et publiques doit être parmi les priorités de la pensée révolutionnaire nationale progressiste que ce soit dans ou en dehors du cercle des élections.

Dans une déclaration aux médias lors d’une soirée ramadanesque consacrée à la présentation-dédicace de son livre “L’individu et le collectif dans la liberté et l’égalité””, il a indiqué que la situation politique dans le pays est en crise ce qui nécessite des forces nationales progressistes vives dont en premier lieu le front populaire à assumer leurs rôles non pas pour accéder au pouvoir mais pour servir le pays et la société.

Publié en 233 pages, le nouvel opus du militant de gauche Hamma Hammami traite de plusieurs questions dont l’expérience de la prison et son impact sur le prisonnier politique, la position de la gauche quant aux libertés individuelles dans leur rapport avec les libertés publiques, l’islam et l’Etat religieux, la peine capitale, l’homosexualité, l’égalité dans l’héritage etc….