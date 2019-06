Ligue des champions d’Afrique (Finale retour/EST-WAC) : Les déclarations d’après match

Voici les déclarations à l’issue de la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique qui a vu l’Espérance sportive de Tunis sacrée champion aux dépens du Wydad de Casablanca, vendredi soir, à Radès après que les joueurs marocains aient refusé de reprendre le jeu suite à l’interruption du match à la 63e sur le score de 1-0.

Mouine Chaabani (entraineur de l’Espérance de Tunis): “Nous regrettons les évènements survenus lors de cette finale notamment la décision des widadis de ne pas reprendre le jeu bien qu’ils aient été informés préalablement de l’absence de la VAR. L’Espérance a mérité son sacre continental eu égard au parcours exemplaire et sans défaite réalisé dans la compétition”.

Anice Badri (Joueur de l’Espérance de Tunis): “Je suis très content d’avoir remporté ce nouveau titre, le second sacre d’affiléd en l’espace de six mois et le quatrième de l’histoire des sang et or survenu à l’occasion du centenaire du club. Nous avons fait un bon match, dominé le jeu durant toute la première mi-temps et parvenu à prendre l’avantage. Nous aurions aimé voir le WAC poursuivre le match qui était une véritable fête du football africain, mais son abandon n’affecte en rien le mérite de l’Espérance qui a vu ses efforts couronnés après une longue et harrassante saison”.

Youssef Blaili (joueur de l’Espérance de Tunis): “Nous regrettons l’abandon du Wydad de Casablanca dont les responsables savaient au préalable qu’il n’y aura pas de VAR et avaient décidé de jouer le match quand même. Maintenant, le sacre continental est revenu à l’Espérance avec mérite”.

Heythem Jouini (joueur de l’Espérance de Tunis): “Le match était particulier du fait des évènements ayant marqué la soirée, mais nous sommes très contents d’avoir remporté la ligue des champions d’Afrique pour la deuxième fois consécutive, ce qui est un exploit inédit pour le football tunisien. C’est ler couronnement de nos efforts et d’un parcours parfait dans la compétition. Nous aurions tout de même aimé voir le Wydad terminer le match jusqu’au bout,

L’Espérance ST avait, rappelle-t-on, conservé son titre en battant le WA Casablanca (1-0), après une fin en queue de poisson de la finale retour, arrêtée définitivement à la 63′ au terme de 84 longues minutes de palabres par l’arbitre gambien Bakari Gassama suite à des protestations du club marocain sur un but invalidé pour une position d’hors jeu, vendredi soir à Radès.

Les joueurs du Widad, menés 1 à 0 après le but de Youssef Belaili à la 41, ont refusé de reprendre le jeu, exigeant de recourir à la VAR pour vérifier la validité du but, mais apparemment une panne technique n’a pu permettre de donner suite à cette requête.

En finale aller, disputée vendredi dernier à Rabat, les deux équipes avaient fait match nul (1-1).