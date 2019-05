Une délégation religieuse pour les Tunisiens à l’étranger à l’occasion de Laylat al-Qadr et de l’Aïd al-Fitr

A l’occasion de la célébration de “Laylat al-Qadr” (la nuit du destin), le ministère des Affaires religieuses a envoyé des cadres religieux, entre prédicateurs et Imams, pour animer cet événement et celui de l’Aïd El-Fitr à l’étranger, à savoir en Allemagne (Munich et Hambourg), en France (Marseille, Paris et Nice) et en Italie (Gênes et Palerme).

Cette initiative a été lancée à la demande des “Musulmans d’Allemagne”, la structure officielle représentant la communauté musulmane en Allemagne, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la prise en charge de la communauté tunisienne à l’étranger, un moyen d’être à l’écoute de ses préoccupations et de répondre à leurs interrogations sur l’Islam dans le souci d’éviter l’influence de la pensée extrémiste sur les jeunes.