Ligue des champions (finale retour) : Formations de l’Espérance ST et du WA Casablanca

Formations rentrantes de l’Espérance ST et du WA Casablanca qui dispute la finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique, vendredi soir à Radès.
Espérance ST: Rami Jeridi, Ayman Ben Mohamed, Khalil Chammam, Mohamed Ali Yaakoubi, Sameh Derbali, Franck Kom, Fousseny Coulibaly, Saad Beguir, Youssef Belaili, Anice Badri et Taha Yassine Khenissi.
WA Casablanca : Ridha Teknaouti, Mohamed Nahiri, Ayoub Amloud, Cheikh Comara, Abdellatif Noussair, Yahia Jabrane, Salaheddine Saidi, Walid El Karti, Ismail Haddad, Badii Aouk, Ayman Hassouni.