Huawei ICT Competition  : trois étudiants tunisiens partis en Chine pour représenter la Tunisie

Trois étudiants tunisiens sont partis en Chine participer à la Huawei ICT Competition, compétition internationale dans le domaine des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Elle s’est tenue à Shenzhen, au siège de Huawei, du 24 au 27 mai.

En effet, Huawei organise chaque année une compétition dans le domaine des TIC pour les étudiants, et ce, dans le cadre de la Huawei ICT Academy. Cette année a connu la première participation de la Tunisie à cette compétition internationale. La thématique de cette année est : Réseaux, Sécurité et Sans fil. La compétition finale a réuni les meilleurs étudiants des quelques 600 académies Huawei de par le monde, outre les centaines d’académies Huawei en Chine. Il y a eu plusieurs épreuves techniques autour de laboratoires équipés de matériel Huawei.



Les trois lauréats sont des étudiants de l’école d’ingénieur Tek-UP basée à El Ghazala. Il s’agit de Houssem Segni, Hosni Hassen et Sabeur Nasri. Ils ont été accompagnés lors de leur séjour de leur enseignante Mme Kmar Thaalbi.

Les candidats ont été sélectionnés à travers plusieurs épreuves très sélectives, pour ne garder que les meilleurs candidats. Dès le mois de septembre, plus de 800 étudiants se sont inscrits pour participer à la compétition. Les 50 meilleurs étudiants, aux scores les plus élevés, ont ensuite participé à la compétition nationale qui a eu lieu au mois de novembre dernier. Enfin, les 3 meilleurs étudiants de la compétition nationale ont été nominés pour participer à la compétition finale et se mesurer à l’ensemble des compétiteurs internationaux.

Pour rappel, Huawei s’engage depuis plus de 10 ans dans la formation des futures compétences dans le domaine des TIC. Huawei a lancé en premier et depuis 10 ans le programme Seeds for the Future. En décembre 2017, Huawei a commencé à coopérer avec les universités pour créer l’Académie des TIC (Huawei ICT Academy). Ce programme vise à développer les talents locaux en TIC, améliorer les transferts de connaissances et améliorer la compréhension et l’intérêt des personnes vis-à-vis du secteur des TIC. Il encourage également la Tunisie à participer à la construction de la société numérique. Huawei ICT Academy a progressé très rapidement. Les universités partenaires sont passées du nombre de 9 au moment de l’ouverture du programme au nombre actuel de 46 écoles d’ingénieurs et universités. Aujourd’hui, 33 étudiants sont déjà certifiés par ce programme en Tunisie.