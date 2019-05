Tunisie – FP : Il faut convoquer rapidement le conseil central, selon les démissionnaires

Les députés démissionnaires du bloc Front populaire (FP) ont affirmé, jeudi, lors d’une conférence de presse au parlement, que le “vrai problème au sein du front réside dans la direction centrale et le Conseil des secrétaires ainsi que dans la mauvaise gestion et la prise de décision”.

Pour le député Aymen Aloui, il y a un blocage entre le front et ses militants dans les régions, d’où la nécessité, selon lui, de convoquer dans les plus brefs délais le conseil central du FP et de soulever tous les points litigieux.

Les députés démissionnaires ont également expliqué que leur démission est un signe de véritable crise au sein du FP, soulignant que le problème ne se résume pas dans le différend autour du candidat du front à la prochaine élection présidentielle.

Ils ont affirmé avoir tenté d’éviter l’escalade et de communiquer avec le Conseil des secrétaires du FP, regrettant que leurs tentatives de réparer la situation et d’ouvrir la voie au dialogue n’ont pas été pris en compte par le porte-parole du Front, Hamma Hammami, et des membres du Conseil des secrétaires coupant ainsi les ponts avec le bloc parlementaire.

A tel point que, ont-ils argumenté, la démission de neuf députés du FP a été accueillie par un silence total de la part du porte-parole.

Le député Haykel Ben Belgacem (groupe parlementaire du FP) avait déclaré, hier, à l’agence TAP, que cette démission a eu pour objectif “d’exprimer une position ferme et de provoquer un choc positif à l’issue duquel sera lancé un débat sérieux au sein de la coalition”.

Les députés FP ont adressé trois correspondances officielles demandant à rencontrer en urgence le Conseil des secrétaires et le porte-parole du FP, Hamma Hammami, avait précisé Haykel Ben Belgacem.

Le but était, selon lui, d’engager un dialogue autour des échéances à venir et des prochaines élections pour lesquelles le FP doit se préparer.

“Il n’y a pas eu de réponse à ces trois correspondances”, a-t-il regretté.

Neuf députés FP ont présenté, mardi, leurs démissions au bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) : Il s’agit de Haykel Ben Belgacem, Abdelmoumen Belanes, Chafik Ayadi, Nizar Amami, Zied Lakhdar, Monji Rahoui, Fathi Chamkhi, Ayman Aloui et Mourad Hmaidi.