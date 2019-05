Tunisie – Ariana : une campagne nocturne dans les cafés et les pâtisseries

Près de 26 procès-verbaux ont été établis par l’équipe de contrôle économique de l’Ariana lors d’une campagne nocturne dans les cafés et les pâtisseries ainsi que dans les espaces de loisirs, effectuée, samedi soir, à la cité Ennasr et à l’Ariana ville, ont indiqué des sources de la direction régionale du commerce à l’Ariana à la correspondante de l’agence TAP dans la région.

Selon les mêmes sources, la plupart des infractions a concerné la hausse des prix, la non indication des prix, la vente conditionnelle, l’exploitation excessive du trottoir et l’absence de conditions de sécurité et de santé dans certains magasins ouverts au public.

L’équipe de contrôle économique de l’Ariana, en coordination avec la police municipale et environnementale continue de mener des campagnes nocturnes dans les magasins ouverts, notamment les cafés et les pâtisseries, pendant la seconde moitié de Ramadan, aux fins de lutter contre les pratiques monopolistiques et l’augmentation des prix des produits exposés, et pour garantir la transparence des transactions commerciales et la qualité des services.