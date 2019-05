Handball (finale aller) : Match EST-ESS dirigé par Sassi et Ben Jemaa

La finale aller du championnat de la Nationale A de handball opposant l’Etoile du Sahel à l’Espérance de Tunis ce samedi à Sousse à partir de 22h00, sera dirigée par la paire arbitrale Sassi et Ben Jemaa.

Les sang et or et les étoilés s’étaient qualifiés pour la finale aux dépens respectivement de l’EM Mahdia (aller: 26-19, retour: 29-26) et du Club Africain (aller: 20-20, retour 23-22).

La finale retour aura lieu samedi 1er juin à la salle Zouaoui à Tunis.

Finale aller (25 mai):

Salle de Sousse: Etoile du Sahel – Espérance de Tunis

Finale retour (1er juin):

Salle Zouaoui: Espérance de Tunis – Etoile du Sahel