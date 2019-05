El Kamour : 2e anniversaire de la mort d’Anouar Sakrafi

Les membres de la coordination d’El Kamour appellent à l’activation du fonds de développement du gouvernorat de Tataouine, à l’occasion de la commémoration, mercredi, du 2e anniversaire de la mort d’Anouar Sakrafi (22 mai 2017).

Un repas d’Iftar s’est tenu, Place du peuple, en centre ville, suivi d’un hommage au martyr, au cours duquel les intervenants ont insisté sur la nécessité de dévoiler la vérité sur la mort du jeune manifestant, heurté par un véhicule de la police, lors des affrontements du 22 mai 2017.

Ils ont, également, appelé à l’application de toutes les dispositions de l’accord signé, le 16 juin 2017, entre la coordination d’El Kamour et le gouvernement, sous la garantie de l’Union générale tunisienne du travail. Les intervenants ont insisté sur l’activation du fonds de développement et d’investissement dans le gouvernorat, d’une valeur de 80 millions de dinars, prévu dans l’accord.

Le mouvement d’El Kamour déclenché, début 2017, avait paralysé l’activité pétrolière dans le Sahara de Tataouine, durant plus de trois mois. De violents affrontements, entre les manifestants et les forces de l’ordre, ont émaillé ces événements, exacerbés par la mort du jeune Anouar Sakrafi. Des négociations entre les protestataires et le gouvernement conduiront à la signature, le 16 juin 2017, de l’accord d’El Kamour et à la levée du sit-in. En vertu de ce document, 2500 emplois ont été, notamment, créés au sein de la société de l’environnement et de jardinage.