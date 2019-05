Ligue 1 : Le classico entre dauphins sans vainqueur, l’ES Metlaoui respire en bas du tableau

Le calssico entre les deux dauphins, CS Sfaxien et ES Sahel, s’est soldé sur un résultat de parité (0-0), pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, disputée mercredi, maintenant ainsi le suspens total dans la lutte pour la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions, à trois journées de la fin, alors que l’ES Metlaoui a réalisé la meilleure affaire dans la lutte pour le maintien en battant le C.Africain (1-0).

Aucun des deux dauphins n’a pu faire la différence dans le classico qui a été très ouvert, mais les deux protagonistes ont manqué de concentration, avec un tir sur le poteau pour chacune des équipes.

Sfaxiens et Sahéliens qui concèdent le nul pour la deuxième journée de suite, se partagent la deuxième place avec 45 points chacun avec 8 longueurs de retard sur l’Espérance ST dont le match face à la JS Kairouan a été reporté au 3 juin en raison du déplacement des “sang et or” au Maroc pour disputer la finale aller de la Ligue des champions face au Widad Casablanca vendredi soir.

Après cinq victoires de suite, dont le dernier sur tapis vert aux dépens du S.Gabésien, l’US Ben Guerdane a été freiné sur son élan pour l’US Monastir (1-1).

Chiheb Zoghlami a donné l’avantage aux locaux en tout début de rencontre par Chiheb Zoghlami et les visiteurs ont égalisé à la 47 par Mehdi El Kot.

Après ce résultat de parité, le club sudiste se maintient à la 4e place (35 pts) et l’US Monastir à la 8e place (27 pts).

L’US Tatatouine, menée au score à domicile à la mi-temps 2 à 0 par le S.Tunisien après les buts de Aymen Sfaxi (20), Mohamed Salah Mehadhebi (45), a réussi à arracher le nul en seconde période par Ismael Diakité (66) et Slim Zakkar (82).

Le S.Tunisien rate ainsi l’occasion de s’éloigner définitivement de la zone de relégation en se maintenant à la 9e place (27 pts) et l’US Tatatouine conserve la 7e place avec 30 pts.

Dans la lutte pour le maintien, l’ES Metlaoui a réalisé une très bonne opération en s’imposant de justesse sur sa pelouse devant le C.Africain (1-0)

sur un but inscrit par Zied Baccouche 88, après un retard de plus d’une heure du coup d’envoi pour des problèmes d’organisation et des escarmouches entre supporters des deux équipes.

A la faveur de se succès le club du bassin minier décroche trois points précieux dans la lutte pour le maintien en confortant sa 11e place (25 pts) avec sept points d’avance sur le premier relégable. Pour sa part, le C.Africain retombe dans ses travers en chutant de nouveau pour occuper le ventre mou du classement à la 6 place (31 pts).

En revanche, le S.Gabésien a compromis ses chances en essuyant une nouvelle défaite en déplacement (1-2) devant le CA Bizertin qui a mis fin de son côté à l’hémorragie, renouant avec le succès après sept défaites de suite.

Le S.Gabésien a pris l’avantage par Lamjed Ameur sur penalty après un quart d’heure de jeu. Les Bizertins ont réussi toutefois à égaliser par Houssem Habbassi (43′) avant d’arracher la victoire par Bechir Mkaddem à l’ultime minute.

Si le CA Bizertin n’a plus de grand souci à se faire à la 5e place (34 pts), la formation sudiste, reléguée lors la précédente journée en bas du tableau (16 pts) après avoir perdu sur tapis vert son dernier match face à l’US Ben Guerdane et s’est vu retirer trois points de son classement suite à une sanction de la FIFA, est plus que jamais dans l’œil du cyclone à trois journées de la fin.

Le S.Gabésien accuse un retard de deux points sur l’AS Gabès et le CS Hammam-lif qui ont été renvoyé dos à dos (0-0) et qui restent bien menacés eux aussi à l’avant dernière place (18 pts chacun).