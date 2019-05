Tunisie : Baisse remarquable des cas et des tentatives de suicide durant le premier trimestre de l’année 2019

Les tentatives et les cas de suicide en Tunisie ont remarquablement baissé durant le premier trimestre de l’année en cours pour atteindre 70 cas seulement contre 154 durant la même période de l’année précédente, indique un rapport de l’observatoire social tunisien (OST) relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Les cas de suicide et les tentatives de suicide enregistrés parmi les garçons étaient plus important soit 73pc des cas contre 27 pc parmi les filles, précise le rapport.

Un taux de 60pc des cas de suicide et de tentatives de suicide touche la tranche d’âge de 25 à 45 ans, rappelle la même source, signalant que le premier trimestre de l’année 2019 n’a enregistré aucun cas de suicide ou tentative de suicide touchant ceux âgés de plus de 60 ans.

Le gouvernorat de Gafsa occupe la première place avec 11 cas de suicide et de tentative de suicide, suivi du gouvernorat de Kairouan avec 9 cas et Tunis et Siliana avec 6 cas.

S’agissant de la violence, le rapport montre une hausse des formes et des cas de violence durant le premier trimestre de l’année en cours en plus de la prolifération de la violence sexuelle contre les enfants et à l’encontre des établissements de l’éducation et de la santé.

Il s’agit des actes de violence perpétrés notamment contre le cadre éducatif et médical, précise le rapport.