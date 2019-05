Android et Huawei Rassurent leurs utilisateurs

Après la décision catastrophique de Donald TRUMP de placer Huawei sur la liste noire et bannir toutes possibilités de business entre le groupe chinois et les entreprises américaines, Android a rassuré les utilisateurs des smartphones Android Huawei, en confirmant que ses services tels que Google Play et sécurité continueront de fonctionner sur les appareils Huawei existants.

De ça par le géant chinois a publié hier sa réponse officielle en affirmant que Huawei continuera d’apporter les mises à jour de sécurité et d’assurer les services après-ventes à tous les smartphones et tablettes déjà vendues et tous ceux disponibles sur le marché à travers le monde.

Huawei approuve sa décision de continuer à construire un écosystème logiciel solide et durable, afin de fournir la meilleure expérience possible à tous ses utilisateurs dans le monde.

La marque a rappelé aussi qu’elle a largement contribué au développement et à la croissance d’Android dans le monde entier.

En tant que partenaire mondial principal d’Android, nous avons travaillé en étroite collaboration avec leur plate-forme open source afin de développer un écosystème bénéficiant à la fois aux utilisateurs et au secteur.