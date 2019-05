Tunisie : Arrestation de plusieurs trafiquants de drogues et saisie d’importantes quantités de cannabis et de stupéfiants

Les unités sécuritaires de la police et de la garde nationale ont arrêté, hier samedi, plusieurs trafiquants de drogues dans les gouvernorats de Kasserine et de Bizerte et de saisir d’importantes quantités de cannabis et de stupéfiants, a annoncé le ministère de l’intérieur sur son site internet officiel.

Une patrouille relevant de la brigade de recherches et investigations de la garde nationale de Kasserine, a réussi à arrêter deux personnes originaires du gouvernorat de Gafsa et de saisir deux kilogrammes de cannabis et d’une somme d’argent de 3800 dinars.

Le ministère public a ordonné leur mise en détention et des poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre pour “possession et trafic de drogues” et pour interpeller le principal trafiquant, lequel selon leurs dires, habite aux frontières tuniso-algériennes.

La brigade régionale de lutte contre le trafic de drogues de Bizerte a également arrêté 3 personnes (agées entre 21 et 33 ans) et saisi une quantité de pâte de cannabis (takrouri) ainsi que des stupéfiants, des armes blanches, une moto et une somme d’argent de 964 dinars.

Après consultation du ministère public, les suspects ont été mis en garde pour “possession, consommation et trafic de stupéfiants”.

Deux autres suspects ont été interpellés après une descente dans une maison à la délégation de Menzel Bourguiba sur ordre du ministère public. Une quantité de stupéfiants a été trouvée dans cette maison alors que les suspects ont été maintenus en détention et des poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre.