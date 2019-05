Tunisie : “Ciné Social”, nouveau rendez-vous cinématographique consacré au film documentaire

Du 22 au 26 mai 2019, la Fondation Rosa Luxemburg-bureau Afrique du Nord et ses partenaires organise un nouveau rendez-vous cinématographique intitulé “Ciné Social”, réservé essentiellement aux films documentaires.

Réunissant neuf films engagés et à thème, cette nouvelle manifestation offre aux spectateurs une fenêtre ouverte sur les causes et les préoccupations de la Tunisie post-révolution.

De Rdeyef à Chenini, de Tunis à Kasserine et partout en Tunisie, les documentaires sélectionnés dans cette première édition mettent un coup de projecteur sur la révolte, la transition démocratique et les transformations écologiques, sociales, économiques qui ponctuent la vie quotidienne des Tunisiens.

Les réalisateurs tunisiens ou étrangers racontent les histoires de générations qui résistent. Miroir des changements sociaux, le documentaire devient reflet des chemins parcourus et d’autres à parcourir d’une société tunisienne en mutation.

Cette première édition dont l’entée est gratuite se tiendra chaque soir au CinéMadart à partir de 22h00.

Ci-joint le programme:

– Mercredi 22 mai: “Manich-Msamah Génération” (66 mn) de Nawaat

– Jeudi 23 mai: “L’agroécologie dans l’oasis de Chenini” (37 mn) de Sonia Ben Messaoud et Laetitia Martin suivi de “Couscous: les graines de la dignité (60mn) de Habib Ayeb

– Vendredi 24 mai: “Deportato” (30mn) de Hammadi Lessoued suivi de “Municipales” (41 mn) de Youssef Asswad et de “Tout va bien Lella?” (33 mn) de Rabeb Mbarki

– Samedi 25 mai: “Voices of Kasserine” (58mn) de Olfa Lamloum et Michel Tabet

– Dimanche 26 mai : “Révolte du bassin minier et justice transitionnelle” (9m43) de Callum Francis Hugh suivi de “Majadhib” (71mn) de Chiraz Bouzidi

Fondée en 1990 à Berlin, la Fondation Rosa Luxemburg-bureau Afrique du Nord est une organisation non gouvernementale spécialisée dans l’éducation politique. Elle soutient les initiatives et les activités culturelles, la recherche et la réflexion dans le domaine éducatif, social, politique et culturel dans le but de promouvoir des solutions alternatives aux problèmes écologiques, économiques et politiques qui préoccupent les sociétés.