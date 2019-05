Tunisie : Youssef Chahed donne le coup d’envoi des activités du Pôle du Rayonnement de la jeune fille rurale à Ain El Baya

Le chef de gouvernement, Youssef Chahed a donné, jeudi, le coup d’envoi des activités du Pôle du Rayonnement de la jeune fille rurale dans la région de Ain El Baya, de la délégation de Fernana, relevant du gouvernorat de Jendouba.

Les travaux d’entretien et de réhabilitation de ce centre qui a été incendié et endommagé en 2011, ont été réalisés moyennant une enveloppe de plus de 320 mille dinars.

Ce centre, qui est réservé aux jeunes filles souhaitant lancer des projets, comporte également un espace de loisir pour les enfants.

Il devra faciliter l’accès des femmes et des jeunes filles issues des zones rurales à l’information et aux services d’orientation et de formation, et développer leur savoir-faire dans le secteur économique, a indiqué Naziha Laabidi, ministre de la Femme, de la famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, qui a assisté à l’inauguration du centre.

A cette occasion, Chahed a rencontré un certain nombre d’artisanes qui ont fait part des difficultés entravant la promotion de leurs produits, et ont appelé à l’organisation d’une foire régionale permanente dans l’objectif d’assurer la continuité et la diversification et la commercialisation de leurs produits.

Des ateliers de formation seront organisés au profit des femmes rurales sur l’entreprenariat, ainsi que des ateliers de sensibilisation sur la santé reproductive et l’alphabétisation.

En ce qui concerne les difficultés liées au financement, Chahed a chargé les autorités régionales et le ministre des Finances d’examiner la possibilité de revoir à la hausse la valeur des prêts accordés aux artisanes.

Lors de la seconde étape de sa visite au gouvernorat de Jendouba qui s’étend sur deux jours, Le chef de gouvernement a eu l’occasion de suivre de près les travaux d’un atelier sur le programme de sécurité sociale au profit des femmes rurales, “Ahmini” (Protège moi), en présence d’un certain nombre de femmes venues s’enregistrer et se familiariser avec l’application téléphonique liée à ce programme.