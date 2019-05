Tunisie : Neuf soirées à la quatrième édition du festival de la médina de Hammamet

La quatrième édition du festival de la médina de Hammamet se tiendra du 18 au 29 mai avec au programme neuf soirées ramadanesques (payantes ou gratuites) de musique et de théâtre qui se tiendront dans trois lieux différents: le Fort de Hammamet, le centre ville, et Yasmine Hammamet.

Du tarab, du malouf, du chant liturgique et du théâtre avec le one man show de Jaafer Guesmi sont au menu de cette édition dont ci-après le programme détaillé:

Samedi 18 mai: concert de Hela Melki au Fort (tarif 10 dinars)

Dimanche 19 mai: spectacle de la troupe arabe “El baraka” de chant religieux de Hammamet au Fort (spectacle gratuit)

Lundi 20 mai: spectacle d’animation pour les enfants au centre ville (spectacle gratuit)

Mardi 21 mai: spectacle du Club “Dhekrayet” de musique arabe au Fort (spectacle gratuit)

Vendredi 24 mai: pièce one man show de Jaafar Guesmi au Fort (tarif 15 dinars)

Samedi 25 mai: concert d’Aymen Lassiq au Fort (tarif 10 dinars)

Dimanche 26 mai : spectacle “Salatin El Hadhra” à Yasmine Hammamet (spectacle gratuit)

Lundi 27 mai: spectacle de la troupe “La Rachidia” de Beni Khiar au Fort (spectacle gratuit)

Mercredi 29 mai : Concert de Zied Gharsa au Fort (tarif 15 dinars)

Il est à noter que le festival est organisé par l’association JAT (jeunes artistes tunisiens) Hammamet avec le soutien de la municipalité de Hammamet.

JAT est une association à vocation culturelle à but non lucratif fondée à Hammamet regroupant plus de 40 jeunes , âgés de 11 à 24 ans, à la fois acteurs, chanteurs, musiciens et danseurs qui organisent quotidiennement des animations culturelles pour venir en aide aux citoyens, jeunes de quartiers défavorisés, personnes âgées ainsi qu’aux enfants.

Depuis sa création en 2014 l’association ne cesse de se développer et d’animer la ville de Hammamet. En fait, l’association dispose d’une équipe jeune et dynamique, soucieuse du développement d’une bonne image de l’association et très ambitieuse au niveau culturel et artistique. A travers de projets culturels, de manifestations, et d’ateliers, l’association offre aux jeunes artistes l’opportunité et les outils pour échanger, se perfectionner et rayonner.