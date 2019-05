Tunisie : Perturbations dans la distribution de l’eau potable dans les gouvernorats de Manouba et Béja

Des perturbations et des coupures de la distribution de l’eau potable, seront enregistrées à partir de mercredi 15 mai, à 8h, dans les délégations de Borj El Amri, Mornaguia, El Batan, Tébourba, Jedaida (gouvernorat de Manouba) et les zones d’El Griaat et Sidi Medien(gouvernorat de Béja), a indiqué la Société Nationale d’Exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Dans un communiqué publié, mardi, la société a expliqué que ses services ont programmé des travaux de réparation d’une panne survenue au niveau du canal principal d’adduction des eaux d’un diamètre 1100 mm, situé au niveau de Borj El Amri (gouvernorat de Manouba).

Et d’ajouter que l’approvisionnement graduel en eau potable dans ces régions reprendra au cours de la nuit du mercredi 15 mai 2019, à jeudi 16 mai 2019.