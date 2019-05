JCC 2019 : Ouverture de l’appel à candidatures pour les films du monde entier

Les inscriptions en ligne des films candidats pour la Compétition et sections parallèles hors Compétition des Journées Cinématographiques de Carthage 2019 (JCC) sont ouvertes, annonce-t-on sur le site du Festival.

Cet appel concerne les productions cinématographiques de la région maghrébine, arabe et africaine ainsi que les cinémas du monde entier.

La soumission des dossiers de candidature est ouverte du 29 avril jusqu’au 15 août prochain pour les films du Continent africain et de la région arabe, étant donné que les JCC sont une manifestation spécialement arabo-africaine. Cet appel concerne les films candidats pour une éventuelle sélection dans l’une des sections de la Compétition officielle des longs et courts métrages du genre fiction, documentaire et animation. Il cible aussi la sélection “Carthage Ciné-promesse”, une section dédiée aux films d’écoles de cinéma et “Cinémas du monde”, section qui accepte tous les films, excepté ceux de la zone africaine et arabe.

La soumission des dossiers en ligne pour les films candidats aux ateliers ” Chabaka ” et ” Takmil ” ( Hors Compétition) restera ouverte à partir de la même date du 29 avril et jusqu’au 1er septembre prochain.

Pour davantage d’informations, les professionnels du film intéressés peuvent se rendre sur le site des JCC dans la rubrique suivante https://www.jcctunisie.org/inscripFilm.php et télécharger le règlement général du festival. Les détails et le règlement de la participation dans chacune des compétitions et sections sont également disponibles sur le site des JCC en version arabe et anglaise.

L’article 1 du règlement des JCC, présente “une manifestation annuelle dont la vocation fondatrice est de présenter des films au grand public et d’organiser des rencontres entre public, auteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs, techniciens, interprètes et tous les intervenants dans le domaine cinématographique. L’objectif principal de ces Journées est la mise en valeur et la promotion des cinématographies africaines et arabes.”