Championnat d’Angleterre : “Liverpool a fait le maximum”

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, devancé par Manchester City, pour le titre de champion d’Angleterre dimanche, a estimé que son équipe avait fait le maximum pour essayer de remporter son premier sacre depuis 29 ans.

“Les gens peuvent dire que nous aurions pu faire ceci ou cela, mais pas vraiment, je ne pense pas. (…) Il s’agissait de rester dans la course et d’y croire. Et c’est ce que nous avons fait”, a déclaré le technicien au micro de Sky Sports, à l’issue de la victoire de son équipe contre

Wolverhampton (2-0).

Avec 97 points, Liverpool a enregistré le troisième plus haut total de points de l’histoire de la Premier League, après celui de Manchester City la saison passée (100) et cette saison (98).

“Quand votre adversaire est City, c’est difficile. Ils ne pouvaient pas se débarrasser de nous et nous ne pouvions pas nous débarrasser d’eux. Etre deuxième en Premier League n’est pas ce que je voulais, mais c’est la première étape pour cette équipe”, a commenté Klopp, qui disputera la finale de la Ligue des champions contre Tottenham le 1er juin.

“Nous avons trois semaines pour nous préparer pour la finale, on va essayer de gagner”, a ajouté l’entraîneur.

“Nous n’avons perdu qu’un seul match (de championnat) pendant toute la saison. Nous avons tout donné. On a 97 points. On se battra la saison prochaine pour le titre”, a promis de son côté le meilleur buteur de la Premier League Mohamed Salah, auteur de 22 buts cette saison, tout comme son coéquipier Sadio Mané et l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.