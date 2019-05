Fifa : réunions sur les projets réalisés par les fédérations nord-africaines

Les principaux projets sportifs lancés par les fédérations nord-africaines de football, dont la fédération tunisienne, ont été au centre des réunions de la FIFA tenues les 7 et 8 mai au Portugal.

Le président de la fédération tunisienne de football, Wadii Jari, a assisté à ces réunions qui ont été présidées par le directeur du développement Zone Afrique et Caraïbes, Veron Mosengo-Omba, en présence d’un groupe de travail de la FIFA et des présidents et représentants des fédérations algérienne et égyptienne ainsi que le président de la fédération portugaise, vice-président de l’UEFA et membre du bureau exécutif de la FIFA.

Un exposé a été fait à cette occasion présentant les principaux projets réalisés ou en cours de réalisation par la fédération tunisienne tels que l’hôtel des équipes nationales, le centre médico-sportif, le siège de la direction nationale d’arbitrage, les salles de musculation et des massages, la direction des archives, etc.

Ces réunions ont également permis d’examiner les programmes de financement mis en places par la FIFA dans le cadre du programme Forward pour la période 2019-2022, et les possibilités de mettre les fonds de la Fifa au profit des fédérations nationales afin de contribuer au financement d’une partie de leurs projets.