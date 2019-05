Tunisie : Ouverture du festival de la médina 2019

C’est avec des femmes au pluriel, que la 37ème édition du festival de la médina de Tunis s’ouvrira avec la première soirée ramadanesque à la cité de la culture de Tunis à partir de 22H00. Ainsi, le public aura rendez-vous avec le spectacle “Lella ” d’Amina Srarfi qui promet de lui offrir de nouveau une large variété de musique sacrée chantée par les femmes…dans le tourbillon du soufisme féminin.

Dans “Lella”, fruit d’une longue recherche dans la musique mystique, l’Orchestre El Azifet chantera toutes les saintes de la Tunisie ainsi que les saints. Deux Maddahats de Tunis, Djerba et Bizerte seront présentes, la doyenne Mamia Karoui et la plus jeune à la voix douce et puissante Dajla Kader. La comédienne Leila Chebbi fera le pont entre le chant et les histoires des saintes et la chanteuse Nabiha Karaouli clôturera avec des louanges typiques du sud Tunisien. Avec des rythmes de la musique spirituelle tunisienne, le spectacle se présente comme une “hadhra féminine”.

“Lella” a été préparé en 2017 pour fêter le 25ème anniversaire de l’orchestre El Azifet fondé par Amina Srarfi, première femme chef d’Orchestre en Tunisie et dans le monde arabe.