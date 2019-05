Ligue des Champions d’Europe : L’incroyable remontada des Reds… par la hargne

Les Reds de Liverpool se qualifiés haut la main pour leur 2e finale de Champions League consécutive en écrasant Barcelone 4 à 0 mardi soir, en demi-finale retour.

Dans un stade d’Anfield survolté comme jamais, la mission était claire pour les hommes de Jürgen Klopp viser la remontada. Battus 0-3 au Camp Nou il y a une semaine, Il devaient rattraper leur retard à domicile, sans Roberto Firmino ni Mohamed Salah indisponibles, Divock Origi met Liverpool sur de bons rails d’entrée de jeu en marquant à la 7e minute. Les Barcelonais tournent autour du pot et n’arrivent pas à trouver la faille.

Le collectif des Reds impressionne, d’autant plus après la sortie sur blessure de Robertson à la mi-temps. Georginio Wijnaldum le remplace au pied levé et se met lui aussi au diapason : à peine 10 minutes après son entrée il double la mise ce qui continue d’étouffer des Catalans à court de solutions.

Après son but à la 54e, il enchaîne avec le doublé 2 minutes plus tard et remet les compteurs à 0 sur les 2 confrontations. Il reste un peu plus d’une demi-heure aux joueurs de Klopp pour faire l’exploit. Quel scénario !

Le technicien allemand devait de temps en temps se passer des services de certaines de ses stars!

C’est finalement Origi qui concrétise la marée rouge de la seconde mi-temps. Intelligemment servi sur un corner rapide, l’attaquant belge prend toute l’équipe barcelonaise de vitesse et marque le but de la qualification.

Les Catalans assommés n’ont pas réussi à revenir, et sortent de la compétition reine à Anfield. Liverpool valide son ticket pour la finale !