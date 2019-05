Ligue 1 (19e journée/match en retard) : L’ES Métlaoui concède le nul à domicile face à l’ES Sahel

L’ES Métlaoui a concédé le nul à domicile, mercredi, contre l’Etoile sportive du Sahel (0-0), lors du match en retard ayant opposé les deux formations à Redayef pour le compte de la 19e journée du Championnat de la Ligue 1 professionnelle de football.

Le champion arabe a conservé la 3e place (37 pts), avec deux autres matchs en retard face à l’US Tataouine et le CA Bizertin. Il accuse un retard de 12 points sur le leader “sang et or” qui compte de son côté un match en moins face au S.Gabésien.

L’ES Metlaoui s’est maintenue pour sa part à la 11e place (21 pts) devançant de 4 points l’AS Gabès (13e), premier relégable.

Match en retard (19e journée):

mercredi 8 mai

A Redayef:

ES Metlaoui – ES Sahel 0-0

Voici le classement à l’issue dudit match en retard :

Classement PTS J G N P BP BC DIFF

1. Espérance ST 49 20 15 4 1 29 10 +19

2. CS Sfaxien 40 20 11 7 2 25 13 +12

3. ES Sahel 37 19 10 7 2 29 16 +13

4. CA Bizertin 31 20 8 7 5 25 18 +7

. US Ben Guerdane 31 21 8 7 6 18 17 +1

6. US Tatatouine 29 20 7 8 5 22 24 -2

7. Club Africain 28 21 8 4 9 17 20 -3

8. US Monastir 23 21 6 5 10 23 24 -1

. Stade Tunisien 23 20 6 5 9 19 25 -6

. JS Kairouan 23 21 6 5 10 16 23 -7

11. ES Metlaoui 21 21 5 6 10 16 23 -7

12. Stade Gabésien 19 20 4 7 9 14 20 -6

13. AS Gabès 17 21 4 5 12 19 30 -11

14. CS Hammam-lif 16 21 3 7 11 12 21 -9

NB : Le match opposant l’Etoile du Sahel à l’US Tataouine est reporté à une date ultérieure.