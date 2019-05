Education-Internat-Ramadan : Un programme spécial au profit des élèves

Un programme complet pour la promotion de la qualité des services d’hébergement et d’accompagnement psychologique et social fournis dans les internats des établissements scolaires, a été mis en place par l’office des œuvres scolaires relevant du ministère de l’éducation, et ce à l’occasion du mois de Ramadan qui coincide avec la période d’examens.

Le menu de la semaine présenté en collaboration avec l’institut de nutrition, le médecin scolaire et les élèves a été modifié en introduisant les repas de l’iftar (rupture du jeûne) et du Shour, a affirmé l’office dans un communiqué dont une copie est parvenue mercredi à l’agence TAP. Des campagnes de nettoyage ont été effectuées dans 335 cantines scolaires servant près de 45 mille élèves internes, a précisé la même source.

Dans l’optique de garantir les meilleurs services de restauration aux élèves, l’office a veillé a coordonné avec les fournisseurs pour fournir les produits alimentaires nécessaires et a consacré 330 cuisiniers et 440 aides cuisiniers, lit-on de même source.

Des psychologues sont mis à la disposition des élèves pour leur offrir l’écoute et le suivi psychologique et social nécessaire à l’occasion de cette période spéciale de l’année (Ramada et examens), en organisant des veillées ramadanesques, des forums, des compétitions et des spectacles.

L’office a assuré également le transport des élèves désirant passer cette période chez leurs familles.