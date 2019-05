Tunisie : Les salaires des professeurs universitaires grévistes seront versés dans les prochains jours (Khalbous)

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous a annoncé, lundi, que les salaires des professeurs universitaires grévistes au titre des mois de mars, avril et mai seront versés dans les prochains jours sans aucune saisie sur rémunération.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue à la cité des sciences à Tunis sur les décisions du conseil des universités qui a eu lieu le 2 mai courant, le ministre a souligné la nécessité de déployer davantage d’efforts afin de faire réussir l’actuelle année universitaire.

La mesure de la levée du gel des salaires figure parmi les principales décisions prises par le conseil des universités, a-t-il signalé, précisant qu’il s’agit d’une décision plutôt humaine.

Khalbous a indiqué que le ministère de tutelle est ouvert au dialogue avec l’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens (IJABA).

“Un appel a été lancé à IJABA le 22 mars dernier pour reprendre les négociations” a-t-il dit, mais le syndicat a refusé cette demande par écrit.

“La majorité des points de l’accord du 7 juin 2019 ont été satisfaits, soit 5 points sur six, a assuré le ministre, affirmant qu’un seul point demeure en suspend portant, notamment sur les répercussions financières du nouveau statut des enseignants et qui doit faire l’objet de plusieurs réunions techniques et de négociations.

Nous appelons IJABA à une reprise sérieuse du dialogue sur ce point et incitons au déroulement normal des examens pour défendre l’intérêt des étudiants et préserver la valeur de l’université publique, a-t-il insisté.

D’après Khalbous, plusieurs avantages ont été attribués aux enseignants universitaires entre 2017 et 2019, soit une prime pour l’encadrement, une prime de la rentrée universitaire, une prime d’incitation à la production scientifique, une prime de coordination pédagogique, une prime universitaire aux enfants des universitaires.

Quatre décisions ont été prises par le conseil des universités le 2 mai courant.

Elles portent sur la poursuite du suivi de la situation par le conseil des universités pour faire réussir l’actuelle année universitaire en exigeant des établissements universitaires d’établir un calendrier des examens avant le 11 mai courant.

Il s’agit aussi de la tenue de la conférence des doyens et des directeurs préve le 13 mai courant pour réussir l’année universitaire, la levée de la décision de gel des salaires des enseignants, et l’appel des enseignants grévistes à effectuer leur mission d’évaluation et respecter les délais fixés pour déposer les sujets des examens et remettre les notes.

Selon le communiqué du conseil des universités publié le 2 mai, toutes les mesures juridiques seront prises au cas ou les enseignants refusent d’appliquer ces décisions, et ce afin d’assurer le bon déroulement des examens.

A noter qu’IJABA revendique essentiellement l’application de l’accord du 07 juin 2018 portant sur la révision du statut des enseignants universitaires et l’amélioration des conditions de travail ainsi que l’ouverture d’un concours de recrutement pour les titulaires de doctorat dans toutes les spécialités et selon les besoins des établissements d’enseignement supérieur.

A noter que les enseignants relevant de IJABA mènent une grève administrative, depuis le 2 janvier 2019.