Tunisie : La caméra cachée de la terreur présentée par Carthage+

نجيب الشابي، سفيان طوبال، محمود البارودي، ولد عواطف، مختار التليلي، عايشة عطية، فيصل الحضيري وغيرهم في مواجهة إرهابي بحزام ناسف.

نجيب الشابي، سفيان طوبال، محمود البارودي، ولد عواطف، مختار التليلي، عايشة عطية، فيصل الحضيري وغيرهم في مواجهة إرهابي بحزام ناسف. #FBI أضخم كاميرا كاشي علي قرطاج+ كل يوم في رمضان بعد آذان المغرب.

Publiée par Carthage Plus sur Lundi 6 mai 2019