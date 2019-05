Tunisie : Deux prix au Festival du film oriental à Genève

Le cinéma tunisien a remporté deux prix, à la compétition officielle du 14e Festival international du film oriental, à Genève (FIFOG, 29 avril-5 mai 2019).

Le film ” Gauche Droite ” du réalisateur Moutii Dridi a remporté le FIFOG d’or du court-métrage. ” Fatwa ” de Mahmoud Ben Mahmoud a obtenu le FIFOG d’argent du long-métrage.

Le film ” Gauche Droite ” est la première œuvre cinématographique de Moutii Dridi qui rejoint, ainsi, la nouvelle vague des jeunes réalisateurs tunisiens. Le court-métrage relate l’histoire d’un enfant, gaucher ” contrarié ” par les traditions musulmanes selon lesquelles la main droite est le symbole de la bonté et de la droiture et la main gauche symbole du mal.

” Fatwa ” raconte le retour d’un père vivant en France dont le fils est mort dans un accident de moto en Tunisie. Il découvre en enquêtant sur les circonstances du drame que son fils a été endoctriné par une organisation salafiste.

Le film de Mahmoud Ben Mahmoud avait, d’ores et déjà, reçu plusieurs prix nationaux et interanationaux, dont le Tanit d’or du meilleur film et le prix du meilleur interprète masculin (Ahmed Hafiane) aux Journées cinématographiques de Carthage, en novembre 2018, le Prix du Jury “Samir Farid” au Festival du Cinéma Africain de Khouribga au Maroc (décembre 2018), le prix du meilleur film arabe au Festival International du Film du Caire 2018, le prix spécial de l’Union africaine au 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au Burkina Faso (Fespaco 2018) et le prix de la meilleure interprétation masculine de la compétition internationale des films de fiction de la 35ème édition du Festival international de cinéma ‘’Vues d’Afrique’’, à Montréal (avril 2019),

La Tunisie a participé, avec cinq films, aux compétitions officielles du 14e Festival international du film oriental à Genève