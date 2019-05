Championnats d’Afrique de judo (Cadets) : La Tunisie sacrée avec 11 médailles dont 5 d’or

La Tunisie vient d’être sacrée championne d’Afrique 2019-cadets de Judo ,clôturés vendredi dans la capitale sénégalaise Dakar, en raflant 5 médailles d’or, bonifiées par quatre autres breloques en argent et deux bronze.

La sélection algérienne a, quant à elle, décroché la deuxième place au classement général avec 17 médailles (4 or, 3 argent et 10 bronze), tandis que l’Egypte a complété le podium, avec 4 or, 3 argent et 8 bronze.

Pour sa part, le Maroc a terminé au pied du podium, avec 2 or et 1 bronze, alors que le Sénégal, pays hôte du tournoi, s’est contenté de la 5e place, avec 1 or, 3 argent et 4 bronze.

Au total 96 judokas (55 garçons et 41 filles), représentant 14 pays ont pris part à cette compétition, disputée les 2 et 3 mai dans la capitale sénégalaise, Dakar.

Outre la Tunisie et le Sénégal, pays organisateur de cette compétition, les 12 autres nations engagées sont : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Egypte, Gabon, Gambie, Côte d’Ivoire, Maroc, Afrique du Sud, Togo et Zimbabwe.

Samedi, débuteront les épreuves juniors qui mettront en lice 115 judokas, représentant 17 pays dont la Tunisie.