Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 02 mai 2019

Le ciel est partiellement, voilé jeudi, à progressivement nuageux avec pluies et orages isolés l’après-midi sur les régions ouest puis intéresseront le reste du pays en fin de journée et durant la nuit avec des chutes de grêle par endroits.

Le vent souffle de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant l’après-midi près des côtes et sur le sud et atteignant 50 km/h avec phénomènes locaux de sable sur le sud en fin de journée et dépassant temporairement, 70 km/h sous orages.

La mer est peu agitée à agitée et les températures maximales sont comprises entre 24 et 29°C, voisines de 22°C sur les hauteurs et atteignant 32°C sur l’extrême sud.