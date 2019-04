Tunisie : Le ministère de la femme mobilise une enveloppe de 200 mille dinars au profit des familles des blessés et des victimes de l’accident de Sebbala

Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors a décidé, mardi, de mobiliser une enveloppe de 200 mille dinars au profit des familles des blessés et des victimes de l’accident de la circulation survenu, samedi dernier, dans la délégation de Sebbala (gouvernorat de Sidi Bouzid) causant la mort de 12 ouvriers agricoles dont 7 femmes et la blessure de 21 autres.

Ces fonds permettront de créer des microprojets et des sources de revenu dans le cadre du programme d’autonomisation économique des familles à besoins spécifiques initié par le ministère dans plusieurs gouvernorats de la République et ciblant 25 familles des régions de Mghila (Sidi Bouzid) et d’El Ayoun (Kasserine), selon un communiqué publié, mardi, par le ministère de la femme.

Le commissariat régional à la protection de l’enfance à Sidi Bouzid prendra en charge les enfants des familles endeuillées par l’accident et suivra leur situation au cas par cas.

Les enfants en décrochage scolaire seront réintégrés à l’école ou inscrits dans un centre de formation professionnelle. Quant aux enfants sans soutien familial, ils seront pris en charge par une institution d’enfance de la région.

Le ministère se chargera de la prise en charge psychologique et de l’accompagnement social des familles, notamment les enfants, et ce dans le cadre d’un travail commun avec les structures régionales concernées.

Le bus de la délégation régionale de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors sera mis à la disposition des familles touchées par l’accident pour leur permettre de se rendre au chevet de leurs proches hospitalisés à l’hôpital universitaire de Sahloul (Sousse) et à l’hôpital régional de Sfax.