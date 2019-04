Coupe de la Confédération : L’Etoile du Sahel conserve ses chances malgré une courte défaite devant Zamalek

L’Etoile Sportive du Sahel s’est inclinée sur la plus petite des marges (0-1) devant Zamalek d’Egypte (0-1), dimanche soir au stade Borj Al Arab d’Alexandrie, en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Les protégés de Roger Lemerre, physiquement éprouvés après un marathon infernal de match, le dernier étant la finale de la coupe arabe remportée jeudi dernier à Dubai (Emirats Arabes Unis) aux dépens d’Al Hilal Jeddah (2-1), conservent toutefois leur chance de qualification, lors de la manche retour qui se déroulera à Sousse le dimanche 5 mai.

La première mi-temps a vu les coéquipiers de Ammar Jmal rater deux occasions par Karim Aouadhi à la 10′ dont le tir passe à coté du poteau puis une frappe de Ben Amor à la 14e qui frole la transversale. Le premier danger coté égyptien intervient à la 20e lorsqu’un tir puissante de Mahmoud Kahraba passe au dessus de la cage. Une nouvelle occasion dangereuse se presente aux Zamalkaouis à la 35′ mais le ballon passe encore au dessus de la transversale et une minute après, Karahba parvient à trouver la faille et à tromper le gardien Makrem Bediri (36′).

A la reprise les joueurs de Roger Lemerre étaient mieux inspirés et parvenaient à porter le danger dans le camp adverse. Ils se sont en effet crées plus d’occasions et avec un peu plus de réalisme, ils auraient pu arracher l’égalisation. Deux grosses occasions se présentent à Iheb Msakni à la 53e qui rate le cadre et à la 62′, son tir d’une tête plongeante est difficilement intercepté par le gardien Guennach. Les étoilés jouent encore de malchance lorsque sur une belle ouverture de Karim Aouadhi Yassine Chikhaoui rate une occasion en or à la 73′.

Malgré ce revers, rien n’est perdu pour les hommes de Lemerre qui devront impérativement bien se préparer sur le plan physique afin d’être fin prêts pour la manche retour le dimanche 5 mai au stade Olympique de Sousse.

L’autre représentant Tunisien le CS Sfaxien rappelle-t-on, a franchit un grand pas vers une sixième finale africaine, en battant la formation marocaine de Renaissance Berkane (2-0), au stade M’hiri à Sfax en attendant la confirmation au Maroc le 5 mai.