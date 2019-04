Football – Coupe de la CAF (1/2 finale aller) : CS Sfaxien face à RS Berkane pour mettre un pied en finale

En recevant ce dimanche la formation marocaine de Renaissance de Bekrane, le CS Sfaxien tentera de mettre un pied en finale de la coupe de la CAF, six ans après sa dernière victoire face au TP Mazembe, à l’occasion du derby maghrébin des demi-finales aller, prévu ce dimanche au stade Mhiri à partir de 17h00.

Les Sfaxiens, quadruple vainqueurs de l’épreuve en 1998 (ancienne version) et en 2007, 2008 et 2013 (nouvelle version) et finaliste en 2010, peuvent en effet, faire un pas immense vers une sixième finale africaine s’ils remportent cette manche aller jouée sur leur pelouse avec un score confortable.

Les hommes de Ruud Krol ont réussi un parcours remarquable qui les as vu préserver leur invincibilité tout au long de la phase de groupes ce qui leur a valu la première place de leur poule, avant de franchir l’écueil des Zambiens de Nkana FC (1-2, 2-0) en quarts de finale, pour accéder au dernier carré.

Ils doivent désormais en découdre avec un adversaire coriace qui a bien négocié ses précédents matches tout en restant invincible sur son terrain, pour atteindre finalement un stade avancé de la compétition pour la première fois de son histoire, en éliminant sans difficulté les Kényans de Gor Mahia (2-0, 5-1).

Seule équipe marocaine restée en lice après l’élimination de Hassania Agadir en quarts de finale, et du Raja de Casablanca, tenant du titre, en phase de poules, la RS Berkane tentera de réussir là où ses compatriotes ont échoué.

Les Sfaxiens sont donc avertis. Ils doivent faire le plein à domicile pour éviter toute mauvaise surprise au retour au Maroc, le 5 mai prochain, face à l’une des équipes les plus efficaces sur le plan offensif (26 buts marqués) et aussi défensif (9 buts encaissés).

Pour rappel, le dernier face-à-face entre l’équipe sfaxienne et un club marocain dans cette même compétition remonte à 2017 lorsque le représentant tunisiens avait été éliminé en quarts de finale par Fath US Rabat aux tirs au buts.

La formation tunisienne qui vient de retrouver sa place de dauphin en Ligue 1, grâce à son succès face au Stade Gabésien (3-1), abordera cette rencontre avec le moral au beau fixe, d’autant que le technicien néérlandais disposera de la quasi-totalité de son effectif après la récupération de Wassim Hnid, de quoi avoir une grande marge de manœuvre pour composer son équipe type.

Pour le onze de départ, Krol gardera Aymen Dahmène dans les bois derrière une ligne défensive composée de Wassim Hid, Hani Amamou, Achraf Zouaghi et Hamza Mathlouthi. En milieu, on peut retrouver Hamza Jelassi, Kingsley Sokari et Mohamed Ali Moncer, tandis que l’attaque pourra être composée du trio Alaa Marzouki, Manucho et Firas Chaouat.

De son côté, le tenant du titre de la Coupe du Trône ne pourra pas compter sur les services du défenseur Mohamed Aziz et du milieu burkinabé Alain Traore, blessés, alors que la participation de son maître à jouer Abdessamad Mbarki reste incertaine. Mais, le groupe dirigé par Mounir Jaouani ne manquera pas de solutions en présence de sa légion étrangère, notamment son attaquant togolais Kodjo Laba (6 buts).

Le ballon est donc dans le camp sfaxien, tous les atouts sont là pour enlever cette première manche sans dégâts et réserver leur place en finale.

Le match sera dirigé par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema.