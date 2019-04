Ligue des champions : “Nous tâcherons de se mettre à l’abri avant le déplacement à Lubumbashi” (Majdi Traoui)

“La demi-finale aller de la ligue des champions entre l’Espérance ST et le TP Mazembe sera une confrontation de poids lourds eut égard à la valeur des deux adversaires à l’échelle continentale”, a déclaré Magdy Traoui, entraîneur adjoint des “sang et or” lors d’une conférence de presse à la veille du match qui aura lieu au stade de Radès.

Il a affirmé que l’Espérance ST “sera dans l’impératif de remporter une victoire confortable afin de se mettre à l’abri et de disputer la demi-finale retour avec sérénité une semaine plus tard à Lubumbashi pour conforter ses chances de qualification pour la finale”.

“La rencontre de samedi face au TP Mazembe ne sera pas facile compte tenu de l’incidence du résultat dans la course pour la finale. Nous évoluerons sur notre pelouse et devant nos supporters et nous serons tenus de l’emporter sans encaisser de but”, a-t-il ajouté.

Il a estimé que pour ce faire, son club doit opter pour un dispositif défensif équilibré pour éviter les erreurs. “Le meilleur scénario pour nous est de ne pas encaisser de but en contrôlant le match pour forcer l’adversaire à commettre des erreurs”, a indiqué Traoui.

“Nous sommes bien conscients des points forts et des points faibles du TP Mazembe. Nous avons donc élaboré un plan pour contenir sa force, qui consiste principalement en l’attaque, la meilleure lors de la phase des groupes. De ce fait nous allons nous concentrer sur ses points faibles, même si la qualification sera tranchée au match retour”, a fait remarquer l’adjoint de Moiine Chaabani.

Il a lancé un appel aux supporters pour venir en grand nombre prêter main forte aux “sang et or”, affirmant que la Ligue africaine des champions “est l’un des principaux objectifs de l’Espérance au moment où elle fête son centenaire”.

“Nous disposons des capacités techniques et individuelles nécessaires pour faire la différence et rempoter la victoire et nous alignerons la formation idéale pour atteindre cet objectif”, a-t-il estimé.

Pour sa part, le milieu de terrain Anis Badri, toujours en ballotage pour disputer le match, a déclaré que “l’objectif principal du match de samedi est de remporter une victoire confortable”, estimant que le “scénario idéal et de prendre une marge de trois buts”, à condition que son club fait preuve de grande efficacité offensive et de prudence en défense”.

Le match dont le coup d’envoi sera donné samedi à 17h00 sera dirigé par l’arbitre gambien Bakari Gassama.