Tunisie : Les prothèses dentaires sont prises en charge par la CNAM à partir du mois d’avril 2019

Les prothèses dentaires ont été intégrées dans la nomenclature générale des prothèses prise en charges par la caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam ) depuis le mois d’avril 2019, a indiqué un communiqué publié, lundi dernier par la CNAM .

La prise en charge est effectuée selon le mode de remboursement des frais hors des plafonds de soins et sans présentation d’une demande d’acceptation préalable, aux profit des assurés sociaux et leur ayant droit et affiliés obligatoirement à l’un des trois régimes de la CNAM (remboursement des frais, publique et médecin de famille) conformément à l’accord signé entre la CNAM et le syndicat des médecins dentistes de libre pratique et suite à la révision du régime conventionnel de l’assurance maladie.