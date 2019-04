Tunisie : Une circulaire a été publiée pour consacrer l’égalité de genre dans tous les postes gouvernementaux et fonctionnels (Chahed)

” Une circulaire vient d’être publiée pour garantir l’égalité de genre dans tous les postes gouvernementaux et fonctionnels”, a souligné, mercredi, Youssef Chahed, chef du gouvernement à l’ouverture du forum mondial sur l’égalité de genre qui se tient du 24 au 26 avril 2019 à Tunis.

Le chef du gouvernement a précisé que la circulaire stipule la nécessité de proposer un homme et une femme pour chaque poste gouvernemental ou fonctionnel afin de renforcer la présence de la femme dans les postes de décision et dans les structures représentatives.

Chahed a mis l’accent sur l’importance de mettre en application toutes les lois qui consacrent l’égalité Homme-Femme, soulignant que la Tunisie reste parmi les quelques pays arabo-musulmans à avoir franchi des pas importants en matière d’égalité.

Le chef du gouvernement a appelé les composantes de la société civile à appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des lois, estimant que la transition démocratique ne pourra réussir sans le renforcement du rôle de la femme.

Il a mis l’accent sur l’importance de consacrer l’égalité entre l’homme et la femme au niveau de la rémunération et de l’accès au travail, indiquant que le choix de la Tunisie pour abriter cet évènement mondial est une reconnaissance à ses efforts en matière d’égalité et de droits des femmes.

Dans ce contexte, il a rappelé les principales mesures prises par la Tunisie au cours de ces dernières années comme l’adoption de la loi sur l’élimination de la violence contre la femme, l’extension du congé de maternité, l’amendement du code de la nationalité, la création du conseil des pairs pour l’égalité des chances hommes-femmes et la garantie de la couverture sociale aux femmes en milieu rural.

Il a rappelé que le pourcentage des femmes diplômées du supérieur en Tunisie est de 65%, celui des femmes titulaires de doctorat 69%, les femmes chercheuses 55% et 80% des admis à l’institut supérieur de magistrature en 2018 sont des femmes.

La Tunisie compte aussi 73 femmes parlementaires sur un total de 217 députés soit un taux de représentativité de 33% contre un taux mondial de 24%.

Chahed a souligné la nécessité d’élaborer une stratégie mondiale pour garantir l’égalité de genre qui est un vecteur de développement.

Plus de 500 activistes et responsables de haut niveau du monde entier participent à ce forum pour discuter l’intégration de la dimension du genre dans les processus de planification et de budgétisation du développement national et local et la mise en œuvre spécifique des interventions qui donnent aux femmes les moyens de servir de catalyseur du développement durable dans tous ses aspects : culturel, social, économique et environnemental.