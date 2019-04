Gafsa : 10 400 nouveaux électeurs inscrits

Depuis le démarrage de la campagne, le 10 avril 2019, jusqu’au 22 courant, 10 mille 400 nouveaux électeurs ont été inscrits et 2300 ont réactualisé leur inscription, à Gafsa, fait savoir à l’agence TAP, le coordinateur de l’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE).

L’IRIE a ouvert, à cet effet, des bureaux fixes à la Poste et dans les municipalités et les grandes surfaces commerciales, ainsi que des bureaux mobiles destinés aux entreprises et aux foyers et restaurants universitaires.

L’instance régionale s’est donnée comme objectif pour cette campagne qui se poursuit, au 22 mai 2019, de cibler 50% des électeurs non inscrits sur un total de 70 mille.