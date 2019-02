Ridha Belhadj : “La décision du gel de mon adhésion à Nidaa Tounes est illégale”

Le dirigeant de Nidaa Tounes, Ridha Belhadj, a indiqué que la décision du comité politique de geler son adhésion au parti est “illégale”, estimant que ce comité “ne peut que transférer les dossiers à la commission du règlement intérieur et rien d’autre”.

Belhadj a déclaré, vendredi, à l’agence TAP, être déterminé à conserver son poste de coordinateur général et surtout de représentant juridique de Nidaa Tounes, estimant que Hafedh Caïd Essebsi, “étant à l’origine de cette décision en raison des conflits qui les oppose, a perdu depuis juillet 2016 sa qualité de directeur exécutif, le congrès électoral n’ayant pas eu lieu”.

“Je ferai en sorte de débarrasser la Tunisie de Hafedh Caïd Essebsi”, a-t-il poursuivi, “lequel a porté préjudice au pays et à son père et lui a fait perdre ses cartes politiques”.

Il a précisé avoir réintégré le parti à la demande du président de la République Béji Caïd Essebsi qui lui a fait part, selon lui, de la détermination à faire revenir certains dirigeants démissionnaires du parti, tel que Mohsen Marzouk, afin de rétablir l’équilibre de la scène politique. Hafedh Caïd Essebsi devrait être écarté.

Ayant été rassuré, a-t-il dit, “j’ai dissous mon parti La Tunisie d’abord, rejoint Nidaa Tounes et procédé à la préparation d’un congrès réel afin de redonner au parti son poids initial”.

Belhadj a, toutefois, fait remarquer que cette question était à l’origine de son conflit avec Hafedh Caïd Essebsi.

Selon lui, Hafedh Caïd Essebsi et ses proches (Sofien Toubel, Ons Hattab et Abderraouf Khamassi) sont en train de préparer un congrès qui donnera lieu à la même direction du parti. Ainsi, Toubel et Hattab qui font l’objet de procès continueront de bénéficier de l’immunité parlementaire, a-t-il expliqué.

Belhadj a indiqué que le conflit s’est accentué après son adoption de la proposition du bureau exécutif de former un comité dirigeant n’incluant aucun dirigeant du parti et qui assurera la direction de Nidaa Tounes jusqu’à la date du congrès afin de garantir la transparence des travaux et demander des comptes au sujet des dépassements financiers.

Et d’ajouter, “parce que j’ai soutenu cette proposition, j’ai été écarté des réunions du bureau politique du parti”.

Le comité politique de Nidaa Tounes avait annoncé, jeudi, le gel de l’adhésion et des activités de Ridha Belhadj au sein des structures du parti et de soumettre son dossier au conseil de discipline.

“La décision du gel de l’adhésion de Belhaj intervient après que (le parti) ait eu connaissance d’éléments de preuve sans équivoque sur les violations commises par la personne concernée à l’encontre du parti, ses structures et ses dirigeants”, a indiqué le comité politique de Nidaa Tounes dans une déclaration rendue publique jeudi soir.

Le 22 septembre, Nidaa Tounes avait annoncé la nomination de Ridha Belhadj, coordinateur général de l’instance politique après avoir réintégré le parti.