Journée de sensibilisation sur l’efficacité énergétique et l’utilisation du photovoltaïque

La jeune équipe du bureau de consulting et de formation spécialisé dans l’efficacité énergétique et la responsabilité sociétale des entreprises «STEPPING UP» organise une journée de sensibilisation sur l’efficacité énergétique et la promotion de l’utilisation du photovoltaïque dans les secteurs industriels et tertiaire, et ce le mardi 26 février 2019 à l’hôtel Sheraton de Tunis.

Des interventions de qualités assurées, notamment par l’expert international Dr Taher Achour, aborderont tous les aspects de l’efficacité énergétique, entre autres la cogénération, la tri-génération dans l’industrie et le bâtiment.

Par ailleurs une mini-exposition se tiendra en marge de cette journée sur les produits et services en rapport avec l’efficacité énergétique et le photovoltaïque.